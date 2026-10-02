Примерно половина украинских истребителей F-16 продолжительное время находится на ремонте и техобслуживании в европейских странах, что вызывает недовольство президента Украины Владимира Зеленского, сообщает газета Financial Times. По словам украинского лидера, отдельные машины возвращались столь медленно, что Киев упускал критически важное время, когда самолёты нужнее всего.

После 300 часов налёта каждому F-16 требуется фазовая проверка — полный осмотр двигателя, авионики, гидравлики и топливных магистралей. В США эта процедура занимает от двух до шести недель. Однако обслуживание украинских машин поручено бельгийской компании Sabena Aerospace Engineering по контракту с Пентагоном стоимостью до 235,5 млн долларов, и в Бельгии аналогичные работы растягиваются до 40 недель. Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула охарактеризовал ситуацию как сбой в техническом обеспечении, перерастающий в кризис противовоздушной обороны.

The Wall Street Journal 30 сентября сообщила, что более половины переданных Украине F-16 находятся в подвешенном состоянии из-за техобслуживания. При сохранении нынешних темпов эксплуатации и ремонта Киев может остаться без исправных истребителей данного типа к концу 2026 года. Задержки усугубляются дефицитом отдельных комплектующих — в условиях боевого применения самолёты изнашиваются быстрее, чем в мирное время.

Проблема усугубляется острой нехваткой ракет класса «воздух — воздух». Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что запасы ракет AIM-120 и AIM-9 для F-16 почти исчерпаны, а комплексы Patriot испытывают критический дефицит перехватчиков PAC-3. Командир 107-го крыла ВВС Украины с позывным «Фантом» подтвердил: пилотам приходится применять лишь бортовую пушку. Украина ведёт переговоры с европейскими странами о закупке десятков тысяч 20-миллиметровых снарядов для пушек истребителей.

Украина теряет небо: F-16 выходят из строя один за другим.

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