Токио сделал шаг навстречу Москве после слов Путина на Валдае

В Токио откликнулись на недавние слова Владимира Путина о значимости связей с Японией. Японское правительство дало понять, что выступает за продолжение общения с Москвой, несмотря на сохраняющиеся расхождения. Об этом сообщил Минору Кихара, занимающий пост генерального секретаря японского правительства.

Комментарий прозвучал после выступления российского лидера на пленарном заседании XXIII ежегодной встречи клуба «Валдай». Кихара отметил, что в Токио услышали оценки Путина о перспективах двусторонних отношений. По его словам, хотя подходы двух стран к ряду тем сильно отличаются, поддерживать каналы связи с Россией всё равно необходимо.

Японский чиновник также напомнил, какую причину в Токио считают главной для охлаждения отношений с Москвой. По его версии, ухудшение началось из-за событий вокруг Украины.

Ранее Путин высказывался за нормальные и добрососедские связи с Японией. Он указывал, что у государств есть сферы, где совпадают интересы. При этом российская сторона не меняла своих принципов в отношениях с Токио, тогда как японская линия, по его мнению, претерпела перемены.

Президент РФ также обратил внимание, что ограничения вводила не Москва, а Токио. Он добавил, что из Японии звучат жёсткие заявления от представителей высшего руководства, чего Россия, по его словам, себе не позволяла.

Путин рассказал, каких отношений Россия хочет с Японией

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