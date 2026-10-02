Трамп чатился с ИИ по поводу военных решений

Президент США Дональд Трамп обсуждал с чат-ботом Grok планы захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на источники.
По данным издания, это произошло после непубличной встречи с Илоном Маском в Овальном кабинете в декабре 2025 года.
Трамп несколько часов задавал вопросы о своем президентстве, а затем спросил, как отреагируют венесуэльцы на захват Мадуро. Grok ответил, что они, скорее всего, будут рады.
После операции по захвату главы республики Трамп назвал Grok гениальной разработкой.
3 января США атаковали объекты в Венесуэле и вывезли Мадуро с женой. Им инкриминируют причастность к наркоторговле, вину они не признали.
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