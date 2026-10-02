Трамп готов перекрыть дизель: Европе придётся открыть резервы

Дональд Трамп допустил, что попросит европейские государства задействовать часть дизельных резервов. Причина — вероятность запрета на вывоз этого топлива из Соединённых Штатов. Об этом передаёт BBC.

Заявление прозвучало после того, как на британских АЗС на текущей неделе стоимость дизеля обновила максимум на фоне конфликта с Ираном. Соединённое Королевство в значительной мере получает такое горючее из-за океана.

Подорожание горючего затрагивает и американских избирателей перед промежуточными выборами в ноябре. На этом фоне Трамп пригрозил урезать вывоз дизеля. Министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу быть готовой без промедления открыть дизельные запасы. По его мнению, фермеры, водители грузовиков и предприятия США не должны в одиночку выдерживать резкий подъём цен.

Если поставки за рубеж остановят, внутренний рынок США получит куда больше дизеля, а цены для местных автомобилистов могут ощутимо упасть. Но главный экономист Argus Media Дэвид Файф в беседе с BBC предупредил: отказ США от отгрузок, вероятнее всего, обернётся резким подорожанием на глобальном рынке. Соединённые Штаты — один из основных мировых поставщиков этого горючего: за сутки они отправляют за границу от 1,2 млн до 1,5 млн баррелей.

Более половины дизеля, которое потребляет Соединённое Королевство, завозится извне, а 31% импорта обеспечивают США. По свежим данным RAC, средняя стоимость на заправках — 199,79 пенса за литр, тогда как раньше она равнялась 142,38 пенса. Глава энергетического ведомства Великобритании Мартин Макклоски в четверг обсудил с коллегами из Европы возможный американский запрет.

Собеседник BBC, знающий о переговорах, назвал разумным подготовить совместный ответ с другими государствами, в том числе членами ЕС. По его словам, в Европе всё ещё сохраняются запасы горючего, которые открыли ранее в этом году при скоординированном расходовании стратегических резервов. Представитель правительства заявил, что британская система поставок разнообразна и устойчива, а взаимодействие с зарубежными партнёрами и представителями топливной отрасли страны продолжается.

Европейцы озаботились высвобождением стратегических запасов дизельного топлива

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