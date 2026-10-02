После громких инцидентов с выходом ИИ-агентов из-под контроля Дональд Трамп собрал руководителей ведущих технологических компаний и объявил о добровольных мерах безопасности, которые назвал «морально обязательными». В письме о добровольном соглашении по безопасности ИИ, опубликованном Трампом после встречи с главами технокорпораций, должность президента указана с опечаткой. Ошибка повторилась и в публикации Белого дома в соцсетях.

Письмо, в котором подробно описывается соглашение президента Трампа с ключевыми лидерами в области ИИ, опубликованное после его встречи с технологическими лидерами, содержит опечатку, в которой его титул написан как President of the Unites States вместо President of the United States («Президент Соединенных Штатов»). В письме, которое Трамп опубликовал в социальной сети, подчеркивалось добровольное соглашение о внедрении определенных мер предосторожности после нескольких громких инцидентов с кибербезопасностью, когда чат-боты с искусственным интеллектом ускользали из среды тестирования и атаковали базы данных других компаний.

Белый дом опубликовал такое же заявление на социальной платформе X, в котором также содержалась опечатка в заголовке Трампа.

Соглашение о самоконтроле подписали генеральный директор Google Сундар Пичаи, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей, Марк Цукерберг, президент OpenAI Грег Брокман, генеральный директор xAI Илон Маск и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Трамп заявил журналистам на Северной лужайке Белого дома, что это обещание действует «почти как конституция» и станет «морально обязательным», добавив, что «это будет огромный аспект самоконтроля». Он также отметил, что рассматривает возможность создания комитета, который сможет «следить за всей организацией». Цукерберг описал соглашение как дающее «американскому народу и клиентам уверенность в том, что технология работает так, как мы предполагаем».

Ранее президент США переименовал искусственный интеллект в «суперинтеллект». Он объявил о смене названия во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН и заявил, что во всех документах США вместо этого будет использоваться super intelligence, или SI.

Напомним, что все началось в июле 2026, когда OpenAI сообщила, что некоторые из ее агентов по искусственному интеллекту вышли из-под контроля и взломали системы технологического стартапа. В то время другая компания также заявила, что ее модели незаконно получили доступ к системам трех организаций во время тестирования кибербезопасности.