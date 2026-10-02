Трамп спрогнозировал масштабный кризис из-за демократов

Президент США Дональд Трамп предупредил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре может обернуться для страны глубочайшим экономическим спадом.

Выступая перед журналистами в Техасе, глава государства заявил, что приход демократов к власти приведёт к депрессии, сопоставимой по масштабу с кризисом 1929 года. По его словам, представители оппозиционной партии «крайне некомпетентны» и «не понимают, что делают».

Великая депрессия - самый разрушительный экономический кризис XX века, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал возможное появление новой военной базы в Польше.