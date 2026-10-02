Трамп вновь заговорил о третьем президентском сроке

Трамп заявил, что выиграл бы президентские выборы с перевесом в 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае проведения президентских выборов сейчас смог бы одержать уверенную победу, пойдя на третий срок, что запрещено Конституцией страны. По его оценке, разрыв с соперниками составил бы около 25%.

Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Техасе.

Также Трамп выразил уверенность, что его показатели являются лучшими среди всех президентов США. Однако СМИ, по его мнению, не уделяют этому должного внимания.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что победа Демократической партии на выборах может привести страну к серьезным экономическим проблемам. Он сравнил возможные последствия с Великой депрессией, которая началась в США в 1929 году.

Напомним, что в ноябре 1928 года победу одержала Республиканская партия на промежуточных выборах. Кроме того, президентом стал представитель республиканцев Герберт Гувер

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Американцам предстоит избрать новый состав Палаты представителей, а также определить судьбу 33 мест в Сенате. Сейчас обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев.

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