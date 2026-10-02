Трамп заявил о решении по экспорту дизтоплива

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, заявил, что Соединённые Штаты не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива.

По его словам, вводить такой запрет они никогда не собирались, и, по сути, Европа поступила отлично, поскольку там в обороте много дизельного топлива, оно у них есть, и они используют его в разы больше, чем большинство других стран, так что поступили просто великолепно.

Трамп утверждал, что вопрос о введении запрета на экспорт дизельного топлива никогда не рассматривался, хотя ранее сам неоднократно заявлял, что готов его ввести. Напомним, что ранее Трамп сообщил, что европейские страны согласились высвободить значительные объёмы дизельного топлива из своих запасов.

Ранее сообщалось, что запрет США на экспорт дизеля грозит потерей доверия ЕС.