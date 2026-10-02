Трампу готовят расправу: он знает, кто нажмет кнопку

Президент США Дональд Трамп заявил на митинге в штате Оклахома, что демократы объявят ему импичмент, если победят на промежуточных выборах. Он сослался на конгрессмена-демократа, который на вопрос об импичменте ответил утвердительно.

Трамп также попросил республиканцев сделать вид, что он присутствует в избирательных бюллетенях. По его словам, при наличии его имени в списках люди голосуют гораздо активнее.

Он добавил, что республиканцы отлично справляются, когда он участвует в выборах, а без него в списках явка падает. Это заявление прозвучало в рамках мобилизации сторонников перед голосованием.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане выберут новый состав палаты представителей и определят судьбу 33 мест в сенате.

В настоящее время обе палаты конгресса контролируют республиканцы. Импичмент в США инициируется палатой представителей, а решение об отстранении принимает сенат.

Трамп уже проходил процедуру импичмента дважды — в 2019 и 2021 годах, оба раза сенат его оправдал. Тогда палату представителей контролировали демократы, а для осуждения в сенате не хватило голосов.

Промежуточные выборы традиционно рассматриваются как оценка работы действующего президента. Партия, контролирующая Белый дом, часто теряет места в конгрессе, что может изменить расстановку сил в обеих палатах.

Конгресс США проголосовал по резолюции о запуске импичмента Трампа.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX