Транспортный коллапс в Киеве: Южный мост — первая ласточка, но не последняя

«Герани» взялись за мосты: Южный — первый, но не последний

Российский Генштаб, очевидно, решил, что после ударов по цифровой и портовой инфраструктуре Украины пришла очередь мостов через Днепр. В качестве первой цели был выбран ключевой для Киева вантовый Южный мост. Атаки по нему реактивных «Гераней» начались 1 октября и продолжились ночью. Результат – движение по мосту, соединяющему правобережную и левобережную части Киева и всей Украины, остановлено.

О важности этого моста рассказал глава Деснянского района Киева Бахматов. По его словам, через Южный мост проходит 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Остальной автомобильный трафик идет через другие киевские мосты, переезды в Каневе, Черкассах, Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье.

Южный мост соединяет ключевые украинские трассы М-05 Киев — Одесса, М-06 Киев — Чоп (граница с Венгрией и Словакией) и М-03 Киев — Харьков / Изюм / Славянск. Через Южный мост проходила значительная часть военного трафика.

Для того чтобы вывести из строя понадобилось несколько дронов-камикадзе «Герань-4». Они поочередно прицельно атаковали опоры Южного моста в Киеве. Ночью было как минимум два прилета.

Ранним утром мэр Киева Кличко сообщил, что в Киеве приостановлено движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту. Повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена.

Перекрыто движение и по мосту Патона. Пока функционируют Дарницкий и Подольский мосты. Возможно, они станут следующей целью.

Военный эксперт Юрий Подоляка по поводу атак Южного моста заметил: «Судя по всему, на примере этого самого моста 50-я бригада Войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ «Варяг» отрабатывает методику блокирования движения на мостах через Днепр (путем постоянного их повреждения). Хотя и полное его уничтожение тоже, уверен, рассматривается (перерезание вант, держащих главный пролет моста)». «Похоже, команда на это нашими Вооруженными силами получена. В этом случае Южный мост будет первым (но не последним)», – заключил он.

Мониторинговый ресурс «Хроники Гераней» сообщил, что наши «Герани» всю ночь работали в Киеве и Киевской областях. В Киевской области был также удар по электрической подстанции ПС750 «Киевская» 750 кВ.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, ссылаясь на сообщение западного мониторингового канала AMK Mapping, отметил, что вечером 1 октября зафиксированы как минимум два попадания по подстанции 750 кВ «Киевская» у села Наливайковка в Киевской области. Через нее связаны Ровенская АЭС и Киевский энергоузел. Для атаки применялись реактивные дроны семейства «Герань».

Подстанция – один из ключевых узлов украинской энергосистемы: через нее проходит линия Ровенская АЭС – Киев, обеспечивающая передачу атомной генерации в центральный регион и столичный энергоузел. Как отметил Шурыгин, объект уже неоднократно попадал под удары в ходе зимней кампании по энергетической инфраструктуре, в том числе в феврале 2026 года.

Примерно в 2 часа ночи крупная группа «Гераней» атаковала цели на юге Одесской области. Под ударом снова были порты на Дунае. В частности, прилетело по целям в Измаиле. Взрывы ночью также звучали в Харькове, Днепропетровске и Сумах.

Начатая операция по выводу из строя мостов через Днепр, а также продолжение ударов по цифровой, энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, по оценке экспертов, неизбежно отразятся на боеспособности ВСУ и позволят нарастить темпы нашего продвижения в Сумской, Харьковской областях Украины, а также освободить Славянск и Краматорск.