Три танкера ОАЭ повреждены в Ормузе: Иран грозит конфискацией

Управление PGSA: в Ормузском проливе атакованы три танкера из ОАЭ

Управление по делам Персидского залива, созданное Ираном для контроля судоходства в Ормузском проливе, сообщило об атаке на три танкера, принадлежащих или зафрахтованных ОАЭ. По данным ведомства, суда AL RUWAIS, SINBAD и MERSIN PROSPERITY за последние два месяца несколько раз пытались пройти через пролив.

Названия этих трех танкеров включены в обновленный список судов, не соблюдающих правила судоходства в проливе. Ведомство утверждает, что расследование подтвердило нарушения с их стороны.

Для судов из списка предусмотрены ограничения на последующие проходы через Ормузский пролив. В их числе названы штрафы, задержание или конфискация.

О конкретных обстоятельствах атак, включая время, оружие и виновных, в заявлении не сообщается. Не приводятся и данные о пострадавших или разливе топлива.

Что именно нарушили танкеры, в публикации не детализируется. Также не уточняется, под чьим флагом они ходили в момент инцидентов.

Ормузский пролив остается ключевой точкой для мировой нефтяной логистики: через него проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Любые ограничения судоходства здесь отражаются на страховых ставках и маршрутах танкеров.

Иран неоднократно задерживал иностранные суда в своих водах, объясняя это нарушениями морского права. Страны региона и международные операторы фиксировали рост рисков для коммерческого судоходства в этом районе.

В прибрежных водах Ирана были захвачены два судна за нарушение правил.

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