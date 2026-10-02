«У нас нет ничего»: в Европе сделали тревожное признание о своей обороне

Европейские страны создали мощную систему социальной защиты, однако оказались абсолютно не готовы к реальным военным конфликтам и гибридным угрозам. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, комментируя текущее состояние безопасности региона в интервью телеканалу Euronews.

«Когда кто-то заболевает, когда кто-то теряет работу, у нас есть все. Но когда начинается конфликт или возникает гибридная угроза, у нас ничего нет», — сказал бельгийский министр.

По мнению чиновника, континент столкнулся с серьезными трудностями как в сфере обороноспособности, так и в плане производственных мощностей. Главной причиной такого положения дел он назвал многолетнюю ставку европейских стран на «мягкую силу» и дипломатию в ущерб жестким силовым инструментам.

Глава оборонного ведомства также назвал свою страну «худшим учеником в классе НАТО» из-за хронического недофинансирования армии в прошлые годы. По его словам, когда Брюссель долгие годы делал упор исключительно на дипломатические методы, при обсуждении реальной военной силы «все смотрели в другую сторону».

Проблемы с оборонным сектором в Евросоюзе признают и на наднациональном уровне. Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что европейские государства не успевают наращивать промышленный потенциал на фоне роста бюджетов. По его словам, главной преградой остаются отсутствие единого рынка военной продукции, дефицит инноваций и стремление каждой страны закрывать потребности за счет собственного национального производителя, закупая до 80% техники внутри страны.

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