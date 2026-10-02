Удары не прошли даром: в Киеве экстренно созывают Совет обороны

В Киеве во второй половине дня в экстренном порядке созывается Совет обороны города из-за критической ситуации с транспортным сообщением. По итогам заседания власти должны определить, как будет организовано движение через столичные мосты, которые сегодня оказались закрыть после ударов ВС РФ, что привело к транспортному коллапсу в городе.

«После нескольких попаданий в Южный мост повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена», — сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп. Она добавила, что сейчас профильные специалисты оценивают масштаб разрушений.

В столице уже зафиксирован масштабный транспортный коллапс. Южный мост полностью перекрыт для транспорта с обеих сторон, на мосту Патона введены жесткие ограничения, а часть горожан вынуждена пересекать реку пешком.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по объектам критической и транспортной инфраструктуры Украины, включая автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве, который используется для военных поставок.

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