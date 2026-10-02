«Удары по Южному мосту были пристрелочными»: Киев ждет испытание более серьёзного боезаряда

Удары по Южному мосту в Киеве могут быть только началом большой операции по блокировке главных инфраструктурных артерий в столице Украины. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

Российская армия накануне вечером и ночью продолжила наносить удары по Южному мосту в Киеве. В результате прилетов мост был перекрыт, движение транспорта остановлено. Военные эксперты не исключают, что Вооруженные силы РФ приступили к отработке методики по блокированию движения на всех мостах через Днепр, и Южный мост — это только начало.

1 октября российская армия впервые нанесла удары новыми реактивными «Геранями» по одной из важнейших транспортных артерий в Киеве — Южному мосту. Нанесено как минимум два удара. В результате первого на одной из его автомобильных полос начался пожар. Чуть позже мэр столицы Украины сообщил о том, что были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение.

Военный эксперт Юрий Кнутов оценил значение «мостовой операции».

– Насколько серьезно наши реактивные беспилотники повредили мост?

– Судя по фото и видео, повреждения есть. Опоры Южного моста – толщиной порядка пяти метров, а может, и больше, поэтому нужно работать мощной бомбой либо еще каким-то боеприпасом, который мог бы это все развалить. Рассчитывать на то, что подобного рода «Герань» может уничтожить такой мост, я бы не стал. Единственное, есть возможность вывести из строя тросы – ванты, которые крепятся к опорам. Это может сделать всего одна или две «Герани». Какое-то количество вантов действительно можно перебить. И, по-видимому, такая попытка с нашей стороны была. Думаю, что подобного рода атаки будут продолжаться.

Что касается других мостов через Днепр, то, скорее всего, мы будем работать по полотну и просто останавливать движение мостов на время. После этого их будут восстанавливать, но мы снова будем работать по полотну и таким образом перекрывать связь между левым и правым берегами Днепра. Тем более что по Южному мосту, который был атакован, проходит чуть ли не 90% автомобильного потока между правим и левым берегами в Киеве. Вероятность того, что мы «разрежем» украинскую столицу, высока. Киевский режим будет вынужден использовать другие мосты, какие-то другие дороги.

Как быстро мы можем это сделать – вопрос. Потому что через Днепр построено порядка 30 мостов – автомобильных, железнодорожных, а это уже непростая задача.

Но в любом случае, если эта тенденция будет продолжена, мы, отсекая левобережную Украину от правобережной, сократим количество оружия, которое можно перевезти непосредственно на восток, а значит, на Донбасс. Тем самым это существенно ускорит нашу победу.

– Какие следующие мосты могут быть атакованы?

– Наиболее крупные мосты в Киеве. Атака на них имеет принципиальное значение. Даже с точки зрения жизни в городе. Если мы продолжим удары по мостам, то отъезд киевлян из города будет происходить очень быстрыми темпами. Тем более что ряд депутатов призывал именно к тому, чтобы горожане переезжали в пригороды, а также прозвучал призыв начать эвакуацию из Киева предприятий и госструктур во Львов.

– Как быстро сможет противник восстановить движение по Южному мосту?

– Поврежденное полотно можно восстановить за сутки, то есть достаточно быстро. Потому что «Герань» несет все-таки относительно слабый заряд, чтобы парализовать такой мост. Но сам факт, повторюсь, важен.

Опять же мы не знаем, но, возможно, готовятся какие-то другие боеприпасы, которые могут действительно существенно повредить этот мост. А данный удар – лишь пристрелочная атака и проверка новой боевой части «Герани» не на полигоне, а на конкретном военном объекте.