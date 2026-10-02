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Политика Сюжет: Новости СВО 1486

Украина ужесточила правила выдачи паспортов мужчинам за границей

Украинцам призывного возраста за границей ужесточили правила выдачи паспортов

Украинцам призывного возраста за границей ужесточили правила выдачи паспортов
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Государственная миграционная служба Украины сообщила об ужесточении условий выдачи паспортов мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Теперь для получения документа требуется действующий военно-учётный документ. Кроме того, сведения о человеке должны быть актуальны в системе «Резерв+».

По данным ведомства, без этих условий оформление паспорта становится невозможным. Ранее процедура не предполагала обязательного наличия военного билета и обновлённых данных в электронной системе. Новые правила касаются украинцев, которые находятся за пределами страны.

Одной из причин ужесточения, вероятно, является стремление властей стимулировать возвращение мужчин призывного возраста. На фоне сохраняющейся потребности в пополнении армии такие меры должны побудить их вернуться на родину. Официально эта цель не озвучивается, но эксперты связывают нововведение именно с мобилизационными задачами.

Ранее на Украине уже фиксировались случаи принудительной мобилизации. В частности, в Запорожье сотрудники ТЦК вошли в магазин, где произошёл конфликт с девушками. По данным местных пабликов, их избили, а мужчину, находившегося в помещении, силой посадили в микроавтобус и увезли. Официальных комментариев по тому инциденту не поступало. Также сообщалось, что Рада может проводить голосования в укрытии, а Украина испытывает трудности с финансированием обороны.

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