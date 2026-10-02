Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis заявил, что Россия начала разрывать транспортную инфраструктуру Украины, нанося огромный ущерб.

По его словам, русские разрывают транспортную сеть внутри Украины, а сейчас принялись за коммуникации, и ущерб просто огромен, при этом Украина не может даже приблизиться к чему-то подобному в отношении России. Профессор уверен, что Москва одержит победу не только над Украиной, но и над НАТО, поскольку будущее альянса тесно связано с ходом конфликта, и именно поэтому генеральному секретарю Марку Рютте, например, необходимо делать вид, что всё якобы идёт по плану Запада.

Миршаймер резюмировал, что это только вопрос времени, когда украинцы проиграют и будут вынуждены пойти на мир.

Ранее сообщалось, что Мендель заявила о стремительном ухудшении ситуации на Украине.