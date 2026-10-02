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Политика 1892

В Белом доме раскрыли, кто добился высвобождения европейских запасов дизельного топлива

Белый дом: Трамп добился высвобождения европейских запасов дизельного топлива

Белый дом: Трамп добился высвобождения европейских запасов дизельного топлива

Президент США Дональд Трамп сумел добавиться высвобождения европейских запасов дизельного топлива.

Соответствующее заявление катарскому телеканалу Al Jazeera сделал неназванный источник из числа официальных лиц в Белом доме.

По словам собеседника телеканала, американский лидер провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, а также с лидерами стран «Большой семерки» (G7).

Источник Al Jazeera добавил, что Трамп преуспел в том, чтобы добиться высвобождения европейских запасов дизельного топлива

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Автор:
Евросоюз - ЕС Дональд Трамп США