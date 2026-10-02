Читатели немецкой газеты Die Welt активно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва применит все имеющиеся вооружения в случае нападения на Калининград. Один из комментаторов под ником Michael K написал, что войну с Россией выиграть невозможно, поскольку это ядерная держава.

По словам Michael K, при необходимости Россия способна уничтожить Германию за пять минут. Он также задался вопросом, зачем провоцировать войну, которой никто не хочет.

Другой комментатор, Reinhold K, обратил внимание на то, что Германия шаг за шагом сползает к войне, и выразил недоумение, почему этого почти никто не замечает. Его реплика касалась общего курса Берлина, а не конкретных действий.

Читатель Hans-Joachim S напомнил, что Калининград является территорией России, и на него распространяется та же военная доктрина, что и на остальную часть страны. При этом он отметил, что НАТО должна сохранять бдительность.

Комментатор Alex A указал, что Россия обладает шестью тысячами ядерных боеголовок и является крупнейшей ядерной державой. По его мнению, тезис о гибели самой России в случае применения ядерного оружия не учитывает динамику эскалации.

До этого посольство России в Брюсселе сообщило, что Москва предупредила НАТО и МИД Бельгии о риске прямого вооруженного столкновения из-за действий альянса вокруг Калининградской области. В дипмиссии заявили о готовности применить весь имеющийся арсенал для защиты своей территории.

В Кремле также заявляли, что будут уничтожать угрозы для Калининградской области, если они возникнут, а возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. Путин неоднократно говорил, что Москва не готовит боевых действий с Европой и что западные политики запугивают население мнимой российской угрозой.

В МИД пригрозили ответом на попытки блокады Калининграда.

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