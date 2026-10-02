Дагделен раскритиковала Рютте за призыв обвинять во всем Россию

Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен раскритиковала призыв генсека НАТО Марка Рютте во всем обвинять Россию, написала она в соцсети X. Ранее Рютте призвал союзников возлагать на Россию ответственность за происшествия, когда они «уверены или почти уверены».

Дагделен обратила внимание на отсутствие доказательств и расследования при таком подходе. По ее оценке, обвинения в адрес России строятся лишь на подозрениях.

Она охарактеризовала действия блока как стратегию нагнетания напряженности. По ее мнению, именно так действует военный блок, готовящий войну.

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский ранее заявил, что Рютте своим советом вносит вклад в параноидальную кампанию против России. Он отметил, что в Европе распространяются мемы Russians did it.

В этих мемах, по его словам, дети и животные пытаются свалить на Россию вину за свои проделки. Полянский связал это с тем, что простые европейцы не могут достучаться до своих элит.

Партия BSW выступает против поставок оружия Украине и за переговоры с Москвой. Она неоднократно критиковала курс НАТО и называла санкции против России вредными для немецкой экономики.

Марк Рютте возглавил НАТО в 2024 году и с тех пор неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес России. Москва регулярно отвергает обвинения в свой адрес, называя их голословными.

Рютте заявил о чрезмерной зависимости Европы от США.

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