В Иране обрушились с критикой в адрес Трампа

Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обрушился с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Соответствующее заявление Резаи сделал в публикации в его аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам секретаря Высшего Совета нацбезопасности Исламской Республики, после одной неудачи за другой «худший президент в американской истории» только и делает, что продолжает говорить, и теперь его слова опережают его же собственные фантазии.

Резаи добавил, что в своем воображении Трамп может побеждать хоть каждый день, но реальность формирует Иран — его люди, солдаты и ракеты.