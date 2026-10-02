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Политика Сюжет: Израиль и США атаковали Иран. Главное 1196

В Иране обрушились с критикой в адрес Трампа

«Его слова опережают его же фантазии»: Резаи раскритиковал Трампа

«Его слова опережают его же фантазии»: Резаи раскритиковал Трампа

Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обрушился с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Соответствующее заявление Резаи сделал в публикации в его аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам секретаря Высшего Совета нацбезопасности Исламской Республики, после одной неудачи за другой «худший президент в американской истории» только и делает, что продолжает говорить, и теперь его слова опережают его же собственные фантазии.

Резаи добавил, что в своем воображении Трамп может побеждать хоть каждый день, но реальность формирует Иран — его люди, солдаты и ракеты. 

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Автор:
Иран США
Сюжет:

Израиль и США атаковали Иран. Главное