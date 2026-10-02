В Иране сообщили об уничтожении террористической ячейки у критически важного порта

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил, что его силы “Аль-Кудс” уничтожили предполагаемую террористическую ячейку.

Соответствующее заявление КСИР приводит иранское новостное агентство Fars.

Отмечается, что предполагаемые террористы были уничтожены в юго-западной провинции Систан и Белуджистан рядом с критически важным портом Чабахар.

Согласно заявлению представителей КСИР, по меньшей мере два террориста было нейтрализовано в результате операции, за остальными ведется преследование. В корпусе также указали, что группа, которая осуществляла свою работу в горах около города Раск, имела доступ к устройству Starlink, а также в их убежище был найден арсенал оружия.