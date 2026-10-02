В Киеве заявили о невозможности защитить Украину от "Гераней"

В Киеве фактически признают, что не способны эффективно бороться с реактивными беспилотниками «Герань». Об этом рассказал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в украинской столице. По его словам, прежние утверждения о наличии надёжной защиты не соответствуют реальному положению дел.

Ваннер отметил, что сейчас украинская сторона почти ничего не может противопоставить таким атакам. Арсенал средств, способных гарантированно сбивать эти цели, пока отсутствует. Какие-то разработки ведутся, однако, по оценке журналиста, российские силы могут результативно поражать объекты энергетики, применяя новые дроны.

Главной сложностью Ваннер назвал быстроту этих аппаратов. Именно она мешает Киеву справляться с ними.

Ранее Владимир Путин указывал, что у противника нет методов борьбы с российскими «Геранями». По его оценке, эти БПЛА обладают такой поражающей силой, что в Киеве заговорили о взаимном отказе от ударов.

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