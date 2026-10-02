В крупном административном центре на северо-востоке Украины прогремел взрыв

Украинский телеканал “Общественное. Новости” сообщил, что на территории города Харькова, расположенного на северо-востоке Украины, прогремел взрыв.
Соответствующие данные приводятся в публикации, размещенной в телеграм-канале украинского издания.
Сообщение “Общественного” гласит, что в административном центре Харьковской области случился взрыв, но другие подробности произошедшего, в частности, о масштабе разрушений и количестве жертв не уточняются.
По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, на территории Харьковской области сейчас активен сигнал воздушной тревоги.