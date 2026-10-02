В Минобороны РФ назвали число сбитых за день дронов

Российское оборонное ведомство обнародовало данные о работе ПВО за минувший день. С 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчёты уничтожили 209 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

География перехватов охватывает несколько российских регионов и акваторию Чёрного моря. Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, а также над Чувашией, Крымом и Чёрным морем.

В сводке Минобороны уточняется, что все аппараты относились к самолётному типу. Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали их в указанный временной промежуток. Других подробностей ведомство не приводит.

Ранее сообщалось, что над Севастополем ПВО сбила два украинских дрона. Кроме того, временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в аэропортах Пензы, Саратова, Калуги, Нижнего Новгорода и Геленджика. В Саратове фиксировали прилёт украинского беспилотника, после чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Ограничения в ряде аэропортов позже снимались.

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