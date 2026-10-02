В НАТО отчитали еврокомиссара после угроз России

Газета Politico пишет, что в НАТО остались недовольны заявлением еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса по поводу ответа альянса на якобы возможные удары России по оружейным заводам в Европе.

Накануне Кубилюс заявил, что такие удары должны активировать действие статьи 5 НАТО о взаимной обороне.

Один из дипломатов НАТО в беседе с изданием отметил, что еврокомиссар не уполномочен делать подобные заявления. По его словам, когда Кубилюс станет генеральным секретарём НАТО, он, возможно, сможет определять, что вызывает, а что не вызывает применение статьи 5.

Напомним, ранее Кубилюс признал, что Евросоюз буксует на пути к наращиванию выпуска взрывчатки и беспилотников. Выступая на мероприятии объединения BusinessEurope, он напомнил о провалах совместных европейских программ, в частности о неудачах с проектами общеевропейского истребителя и танка. По его словам, механизм оборонного сотрудничества PESCO тоже не слишком помог добиться ощутимых результатов в совместной работе. Кубилюс констатировал, что европейская оборонная кооперация чересчур часто стартует с громких замыслов, но затем сбавляет обороты из-за проблем с управлением, «национального промышленного эгоизма» и технических трудностей.

Ранее сообщалось, что на Западе прокомментировали предупреждение РФ.