В Николаеве поражён дата-центр, работавший на ВСУ

Минобороны России проинформировало, что российские военные нанесли удар по дата-центру RX-NAME в Николаеве. Этот объект использовался украинскими войсками.

В ведомстве уточнили, что атака была проведена днём с помощью беспилотников. Центр обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах ВСУ.

Таким образом, российские силы продолжают наносить удары по объектам, связанным с обеспечением украинской армии. Речь идёт о коммуникационной и логистической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в Киеве был поражён дата-центр «Укртелеком», который также работал на ВСУ и хранил большие объёмы данных. Кроме того, российские дроны уничтожили склад материалов для производства беспилотников и предприятие ООО «Туканс» в Киевской области. Также наносились удары по морским судам, задействованным в поставках военных грузов.

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