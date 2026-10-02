"В очень драматичной ситуации": Кличко раскрыл правду о ситуации в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию в украинской столице «очень драматичной» и констатировал, что разрушается её критическая инфраструктура и логистика.

По его словам, которые приводит издание «Страна», столица находится в очень драматичной ситуации, и жить как в мирное время не выйдет.

Напомним, что днём в пятницу Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам портовой и энергетической инфраструктуры Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Кроме того, крупнейшие мосты в Киеве - Южный, Метро и Патона - были перекрыты.

Ранее сообщалось, что украинцы считают Киев менее безопасным, чем Харьков и Днепр.