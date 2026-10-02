В одном из городов на западе Украины произошел взрыв

Украинское издания «Страна.ua» сообщает, что на территории города Сарны Ровненской области на западе Украины произошел взрыв.

Соответствующая информация приводятся в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.

В публикации «Страна.ua» сообщается лишь о факте взрыва на территории административного центра Сарненского района, а других подробностей инцидента не указано.

По состоянию на текущий момент в Ровненской области Украины действует воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.