«Удар по разведке»: Лебедев об ударе по Институту ядерных исследований в Киеве

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с телеканалом «Царьград» прокомментировал удар по территории Института ядерных исследований в Киеве.

По мнению подпольщика, удар по этому институту представляет собой не что иное, как удар по разведке. Он обратил внимание на то, что Запад не собирается прекращать конфликт, и для западных стран важно знать возможности России, в том числе атомной энергетики и ядерного нашего вооружения как принципа сдерживания.

Как заметил Лебедев, тот самый реактор ВВР-М, который находится в Институте ядерных исследований, используется как источник нейтронов для исследования радиоактивных материалов для медицины, экологии и энергетического ядерного комплекса, но в текущей ситуации это, скорее всего разведка возможностей России.

Нанесенный удар подпольщик охарактеризовал как своевременный и очень правильный. При этом он уточнил, что прямого воздействия удар сейчас не окажет.