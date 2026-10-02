Читатели французской газеты Le Figaro бурно отреагировали на слова Владимира Путина о том, что в случае гипотетического столкновения с НАТО Россия будет обладать уникальными конкурентными преимуществами в вооружениях. Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», президент России подчеркнул, что Москва никому не угрожает, но в случае прямой агрессии против страны или Калининградской области незамедлительно задействует весь имеющийся арсенал. При этом он подчеркнул, что таких средств поражения, как у России, ни у одной из стран Европы нет.

Заявления российского лидера вызвали бурную дискуссию в комментариях под статьей. Европейцы открыто усомнились в боеспособности собственных армий и раскритиковали политику властей.

Так, пользователь под ником meltsaum едко прошелся по ядерному потенциалу союзников по альянсу: «Великобритания не распоряжается своим ядерным оружием самостоятельно: ей нужен зеленый свет от США. А Франция и вовсе в заведомо проигрышном положении. Ее ядерный потенциал применим лишь теоретически — это бессильная мощь».

Многие читатели поддержали мысль о том, что НАТО само нагнетает напряженность у российских границ. Комментатор Lux-Mundi призвал немедленно «прекратить провокации НАТО, которая отрабатывает перекрытие сообщения между Россией и Калининградской областью». В том же духе высказался и пользователь Gaulois réfractaire, заметив: «Да, эскалация повсюду. Всегда бывает понятно, когда такое начинается, но вот чем закончится…».

Не обошлось и прямой критики в адрес западных правительств, которые, по мнению аудитории, наживаются на искусственно раздуваемой истерии. Коментатор Diogène едко подчеркнул финансовую подоплеку происходящего: «С европейцев выкачивают огромные деньги на оружие для "противостояния с Россией". Но кое для кого эти деньги отнюдь не пропадают зря…».

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