В рамках "Центр-2026" экипаж "Татарстана" выполнил стрельбу по морской цели

Минобороны России заявило, что в ходе учений "Центр-2026" "Татарстан" и расчет комплекса "Бал" выполнили стрельбу по морской цели.

Войска, как сказали в оборонном ведомстве, завершили учения полным разгромом отступающего противника.

Президент России Владимир Путин посетил полигон Чербакульский в рамках рабочей поездки в Челябинскую область и понаблюдал за ходом учений "Центр-2026", сопряженных с командно-штабными учениями "Взаимодействие-2026" в рамках ОДКБ.

Российский президент посетил Челябинскую область впервые с 2024 года.

Путин сказал, что результаты учений повысят эффективность реагирования российских войск на внешние угрозы.

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