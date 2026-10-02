Политолог Евгений Семибратов озвучил, что может послужить для России поводом для применения ядерного оружия. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как заметил собеседник здания, у России есть доктрина национальной безопасности, которая была пересмотрена в 2024 году. Семибратов обратил внимание на то, что спектр потенциальных угроз, в рамках противодействия которым Москва может использовать ядерное оружие, был сильно расширен.

Спикер напомнил, что до 2024 года легитимным обоснованием для применения ядерного арсенала считалась только информация о том, что в сторону России летит ядерная ракета.

«Ранее ядеркой мы могли отвечать только на угрозы ядеркой», — уточнил политолог.

Теперь, по словам эксперта, Россия вправе отвечать вообще на любые угрозы, которые носят, в том числе, и конвенциональный характер, и не конвенциональный характер — против нашей страны.

Спикер указал, что блокада Калининграда — это не новая история, и со стороны военных судов НАТО имеют место пиратские действия. Семибратов добавил, что если в дальнейшем будут предприниматься незаконные действия в отношении наших судов или самолетов, которые направляются в Калининградскую область, в международной зоне над Балтийским морем, то это уже и есть самый настоящий casus belli, вокруг которого европейцы пляшут.