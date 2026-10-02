Нардеп Дмитрук призвал Зеленского немедленно договариваться о мире с Россией

Дeпутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале выступил с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать прямые переговоры с Россией и Белоруссией. По мнению парламентария, украинскому лидеру следует отправиться для обсуждения урегулирования конфликта в Москву или Минск.

Дмитрук заявил, что Украине сейчас необходимы дипломатические шаги вместо дальнейшего обмена ответными дeйствиями и подготовки новых мер возмездия.

Парламентарий также высказал мнение, что Зеленскому следует сосредоточиться на поиске договоренностей о прекращении конфликта. В противном случае, считает Дмитрук, президент должен уступить место политикам, готовым заниматься переговорами.

По утверждению дeпутата Рады, добиться мирнoго урегулирования можно исключительно с помощью диалога с Москвой и Минском.

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