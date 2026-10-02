В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом

В Волгограде при атаке БПЛА загорелся жилой дом, есть пострадавший

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на промышленную инфраструктуру региона в Волгограде загорелся многоквартирный дом, и один человек был госпитализирован.

По его словам, которые приводит областная администрация в канале на платформе «Макс», ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру Волгоградской области было зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда.

Один пострадавший госпитализирован, пожар локализован, на месте происшествия работают оперативные службы, и ликвидация последствий продолжается.

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