В зоне СВО уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

На Добропольском направлении были уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ

Армия России продолжает работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 2 октября, стало известно, что расчёт «Урагана» группировки «Центр» накрыл огнем вражеские опорный пункт и пункт управления беспилотниками.

Произошло это на Добропольском направлении. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

«Тем временем над позициями ВСУ разбушевался «Ураган», - написали представители оборонного ведомства РФ в телеграм-канале.

Ранее наше издание сообщало, что ВС РФ поразили морское судно, на котором находилось военное имущество ВСУ.

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