Вашингтон и Амман взялись за разоружение "Хезболлы"

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которых стороны обсудили практическую реализацию договоренностей по Ливану и разоружение шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщили в американском государственном департаменте.

«Госсекретарь и король Абдалла обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, включая реализацию Трехстороннего рамочного соглашения в Ливане, разоружение "Хезболлах" и содействие стабильности в Сирии», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В американском министерстве также отметили, что глава дипломатии США выразил благодарность монарху за значительный вклад Иордании в поддержание безопасности на Ближнем Востоке.

Напомним, в конце июня Ливан и Израиль при активном посредничестве Соединенных Штатов подписали предварительное соглашение, направленное на снижение напряженности. Документ предусматривает возвращение контроля ливанской армии над южными районами страны, а также увязывает дальнейший вывод израильских подразделений с полным разоружением «Хезболлах» и других вооруженных формирований. Несмотря на заключенные договоренности, обстановка в регионе остается сложной: израильская армия продолжает наносить удары по югу Ливана и удерживает военное присутствие на части приграничных территорий.