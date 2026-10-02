Вмешательство Трампа в выборы вызвало ярость в стране БРИКС

Генеральный прокурор Бразилии заявил, что «не потерпит» вмешательства в дела страны после того, как стало известно о планах Трампа по финансированию предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты республики. Жоржи Мессиас назвал статью The Guardian «важным предупреждением о том, что суверенитет Бразилии под угрозой», поскольку страна готовится к выборам.

Генпрокурор Бразилии заявил, что «не потерпит» иностранного вмешательства в дела государственных институтов и демократические процессы в стране после того, как в статье The Guardian было рассказано о том, как администрация Трампа пыталась направить средства на кампанию против Верховного суда Бразилии.

В своём посте в соцсети X Жоржи Мессиас назвал эту статью «важным предупреждением о том, что суверенитет Бразилии под угрозой». «Эта информация особенно серьёзна в свете избирательного процесса в Бразилии и недавних случаев внешнего давления на наши институты», — добавил Мессиас.

До президентских выборов в Бразилии, в которых, как утверждают, пытается вмешаться Вашингтон, осталось три дня. На выборах действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, представляющий левое крыло, сразится с крайне правым соперником, союзником Трампа, Флавио Болсонару. Согласно опросам, они идут ноздря в ноздрю, напоминает The Guardian.

По сообщению бразильского телеканала GloboNews, в четверг Генеральная прокуратура подала заявление о возбуждении уголовного дела в связи с возможными правонарушениями в ответ на публикацию The Guardian.

В прошлом году администрация Трампа в рамках неудачной попытки оказать давление на правительство Лулы и Верховный суд из-за судебного разбирательства по делу о попытке государственного переворота в отношении отца Болсонару, экс-президента Жаира Болсонару, использовала санкции и пошлины. Трамп назвал судебное преследование Болсонару «охотой на ведьм», но экс-президент был признан виновным и приговорён к 27 годам тюремного заключения за попытку захватить власть после поражения на выборах 2022 года, на которых победил Лула.

В последние месяцы администрацию Трампа снова обвинили во вмешательстве в дела Бразилии: она использовала пошлины и признание двух бразильских организованных преступных группировок иностранными террористическими организациями, чтобы поддержать предвыборную кампанию Флавио Болсонару и ослабить позиции Лулы.

В четверг Мессиас написал: «Разногласия между правительствами — неотъемлемая часть международных отношений. Недопустимо, чтобы иностранные политические силы вмешивались в работу бразильских институтов или прямо или косвенно влияли на решения, которые касаются исключительно бразильского народа».

Мессиас добавил: «Каждое поколение бразильцев имеет право свободно определять свою судьбу, защищать свои институты и передать своим детям страну, в которой решения, касающиеся Бразилии, не принимаются за её пределами. Наша демократия принадлежит бразильцам. И так должно оставаться и впредь».

Комментарии генерального прокурора прозвучали в ответ на сообщение о том, что администрация Трампа настаивает на выделении более 175 миллионов долларов из флагманского фонда Госдепартамента по правам человека на ряд проектов, в том числе на грант в размере 40 миллионов долларов для антикоммунистического фонда, поддержку группы, выступающей за права белых африканеров в Южной Африке, и кампанию против Верховного суда Бразилии.

Грант в размере 1 миллиона долларов под названием «Противодействие правовому произволу и цензуре в Бразилии» будет направлен на финансирование групп гражданского общества, выступающих против того, что они называют превышением полномочий и цензурой со стороны Верховного суда Бразилии.

Крайне правое движение, возглавляемое Жаиром Болсонару, считает Верховный суд и в особенности судью Александра де Мораеса, который председательствовал на процессе над Жаиром Болсонару, своим главным врагом.

Многие считают, что Мораес сыграл ключевую роль в срыве авторитарного заговора Жаира Болсонару, кульминацией которого стали беспорядки в Бразилиа 8 января 2023 года, несмотря на опасения, что судья превысил свои конституционные полномочия в борьбе за защиту демократии.

Во время беспорядков, устроенных правыми радикалами, ярые сторонники Болсонару разгромили президентский дворец, здание конгресса и Верховный суд. Больше всего пострадал Верховный суд.

Сторонники Болсонару продолжают утверждать, что тюремное заключение их лидера несправедливо и что он стал жертвой политически мотивированной инсценировки, организованной коррумпированной «судебной диктатурой».

Их критика в адрес Мораеса и Верховного суда усилилась после недавнего скандала, связанного с несколькими судьями, в том числе с Мораесом, и Даниэлем Воркаро, банкиром-плейбоем, оказавшимся в центре крупнейшего банковского скандала в Бразилии. Воркаро также был связан с семьёй Болсонару.

По сообщениям, банкир передал семье более 9 миллионов фунтов стерлингов якобы на производство биографического фильма о Жаире Болсонару с Джимом Кэвизелем в главной роли — он сыграл Иисуса в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». Накануне ареста Воркаро в ноябре прошлого года Флавиу Болсонару написал ему сообщение со словами: «Брат, я всегда буду с тобой».

Воркаро содержится под стражей в федеральной полиции в Бразилиа. Его адвокаты последовательно отрицают какие-либо правонарушения с его стороны. В среду его адвокаты заявили, что он непричастен «ни к какой незаконной деятельности или преступным практикам».