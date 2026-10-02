Военные нанесли удары по боевикам

Хуситы заявили о новых ударах со стороны Саудовской Аравии и Йемена

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о новых ударах со стороны возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. По данным подконтрольного хуситам агентства SABA, атакам подверглись столица страны Сана, а также провинции Амран, Саада и Таиз, которые контролирует движение.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не приводится. Других подробностей о последствиях ударов на данный момент также не сообщается.

Ранее представитель хуситов Яхья Сариа утверждал, что за последние сутки саудовская авиация нанесла 47 ракетных и воздушных ударов по гражданским объектам в провинциях Саада, Таиз и Эль-Джауф.

В свою очередь, официальный представитель коалиции Турки аль-Малики ранее заявил об атаке беспилотника на электростанцию в саудовской Медине. Хуситы отвергли эти обвинения.

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