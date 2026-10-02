Военным США впервые разрешили бросить все ради бюллетеня

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал организовать в американских войсках один выходной день для участия военных в голосовании на промежуточных выборах в конгресс, сообщил он в видеообращении. В этом году выходной пройдет не позднее 15 октября.

Хегсет уточнил, что распоряжение касается всех командиров и руководителей всех уровней ведомства. Мера вводится с этого года и будет действовать в каждый год выборов.

По его словам, решение связано с тем, что голосование отнимало у военных много времени и сил. Многие служащие проживают за пределами родного штата.

Глава Пентагона отметил, что таким военным приходится сталкиваться со сложными процедурами получения, заполнения и возврата бюллетеней. Выходной должен упростить этот процесс.

Он подчеркнул, что ведомство не указывает, за кого голосовать. При этом он заверил, что военным предоставят все возможности для участия в выборах.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане выберут новый состав палаты представителей и определят судьбу 33 мест в сенате.

Голосование военнослужащих за пределами родного штата традиционно идет по почте или через специальные процедуры. В прошлые циклы этот механизм критиковали за задержки и бюрократические барьеры.

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