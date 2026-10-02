«Возьму с них больше»: Трамп выступил с предупреждением для Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южной Корее придётся платить вдвое больше, если со Штатами не будет достигнуто договорённости о проекте СПГ на Аляске. Отвечая в Белом доме на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, он сказал, что если корейская сторона не хочет этого делать, он просто возьмёт с неё больше.

"Если они не хотят этого делать, я просто возьму с них больше. Передайте им, если они не подпишут вскоре, я подниму это вдвое, ясно?" - сказал Трамп.

Трамп отверг предположение, что поторопил события своими словами ранее, и добавил, что корейская сторона была представлена на мероприятии, где он сделал соответствующее объявление.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в публикации в своём аккаунте в Truth Social сообщил о расширении соглашения с Южной Кореей. По его словам, соглашение с Республикой Корея становится всё лучше и лучше, и теперь оно будет включать 8,4 миллиарда долларов на улучшенный проект по добыче нефти.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о решении по экспорту дизтоплива.