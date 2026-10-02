Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 2 октября, стало известно, что операторы беспилотников группировки «Восток» сорвали вылазку вражеских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области.

Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации. Сообщается, что по целям отработали операторы FPV-дронов и тяжелых беспилотников «Молния».

Противник понес потери. Часть боевиков была ликвидирована сразу, остальных дроны настигли в лесополосе. Вся диверсионная группа уничтожена до выхода к передовым рубежам.

Напомним, Владимир Зеленский признал, что Украина столкнулась с технологическими трудностями в сфере производства беспилотников-перехватчиков, предназначенных для отражения российских ударов посредством новых реактивных дронов.

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