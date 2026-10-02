ВС РФ поразили морское судно, на котором находилось военное имущество ВСУ

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 2 сентября, стало известно, что армия России вновь нанесла удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.

Так, беспилотник поразил дата-центр «RX-Name» в Николаеве. На объекте обрабатывали данные и хранили сайты в интересах украинских войск.

Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее наше издание сообщало, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Сумской области. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Малая Рыбица.

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