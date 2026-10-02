ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в зоне спецоперации

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 2 октября, стало известно, что операторы беспилотников «Днепра» сорвали ротацию ВСУ на правобережье в Херсонской области.

Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо. По его словам, на Каховском направлении враг пытался скрытно провести ротацию и закрепиться в разрушенных зданиях и лесополосах. Однако планы противника были сорваны.

Точным ударом были поражены позиции боевиков. Противник понес потери, а ротация врага была сорвана. Ранее наше издание сообщало, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Сумской области.

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