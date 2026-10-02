ВСУ за неделю потеряли более 2000 военных в зоне «Севера»

В зоне ответственности группировки «Север» за период с 26 сентября по 2 октября украинские силы потеряли более двух тысяч военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России. Помимо живой силы, противник лишился 21 боевой бронированной машины, 144 автомобилей, четырёх орудий полевой артиллерии, двух боевых машин РСЗО «Град» и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

За то же время подразделения «Севера» установили контроль над 14 населёнными пунктами. Они расположены в Харьковской и Сумской областях. В Харьковской области под контроль перешли Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое, Грачевка, Сердобино и Высокая Яруга.

В Сумской области взяты под контроль Марьино, Уланово, Толстодубово и Малая Рыбица. Всего, таким образом, за неделю «Север» освободил 14 сёл в двух регионах.

Других подробностей в сводке Минобороны не приводится. Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало.

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