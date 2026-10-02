Вызов Пекину: США передали новейшие F-16 Тайваню

Тайвань получил от Соединенных Штатов первые два новейших истребителя F-16C Block 70 из крупной партии в 66 боевых самолетов. Об этом сообщило американское специализированное издание War Zone.

«После почти семи лет ожидания Тайвань получил первые два самолета из своего долго откладывавшегося заказа на закупку в США 66 новых истребителей F-16C/D Block 70. Они являются первыми новыми истребителями заводской сборки, поставленными Тайваню за 25 лет», — пишет издание.

Как уточняется в публикации, трансатлантический перелет истребителей с завода-изготовителя в Южной Каролине затянулся на полтора месяца из-за непредвиденных технических задержек на Гавайях. В результате машины добрались до острова через Гуам только в начале октября.

Контракт стоимостью около 8 миллиардов долларов неоднократно срывался и переносился из-за глобальных сбоев в цепочках поставок, последствий пандемии, а также из-за затянувшейся доводки новейшего бортового комплекса радиоэлектронной борьбы Viper Shield. По данным издания, прибывшие машины укомплектованы современными радарами APG-83 SABR и инфракрасными системами обнаружения целей IRST21 Legion-ES, следующие партии ожидаются до конца года, а на американских предприятиях на различных этапах сборки и тестов остаются еще 63 борта.

Поставки американского вооружения традиционно вызывают резкую реакцию Пекина. Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью и требует от других государств строгого соблюдения принципа «одного Китая». В МИД КНР неоднократно подчеркивали, что военное сотрудничество Вашингтона и Тайбэя грубо нарушает суверенитет Китая, подрывает безопасность в регионе и идет вразрез с совместными китайско-американскими коммюнике.