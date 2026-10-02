Япония тайно присматривается к украинским дронам

Токио на пробной основе закупит беспилотники производства украинской компании Skyfall, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на посетившего Киев бывшего министра обороны Японии Ицунори Онодэру. В Токио планируют оценить характеристики этих БПЛА.

Японская сторона также рассматривает возможность принятия на вооружение сил самообороны украинских ударных беспилотников. Решение будет зависеть от результатов оценки.

Во время визита на Украину Онодэра собирал информацию об опыте ведения современных боевых действий. В ЛДП он координирует работу по пересмотру трех базовых документов в области обороны, включая стратегию нацбезопасности.

Полученными сведениями он намерен поделиться в ходе внутрипартийных дискуссий. Это должно повлиять на обновление оборонных документов.

Правительство Японии утвердило новую стратегию нацбезопасности 16 декабря 2022 года. В ней, в частности, указано право страны наносить контрудары по целям на территории потенциального противника.

После избрания на должность премьера Санаэ Такаити распорядилась начать очередной пересмотр стратегии нацбезопасности. Ожидается, что развитию беспилотных систем и их массовой закупке за рубежом в обновленном документе отведут одну из ключевых ролей.

Япония в последние годы увеличивает оборонный бюджет и расширяет закупки ударных и разведывательных систем, включая дроны. Токио также развивает собственные беспилотные программы, однако часть технологий предпочитает закупать у проверенных в бою производителей.

Токио на охоте за дронами: экс-министр обороны Японии в Киеве.

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