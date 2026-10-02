Южная Корея пообещала принять меры против Украины

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул может принять дополнительные меры в отношении Украины, если Киев не признает существование договоренности о конфиденциальности по вопросу северокорейских пленных и не принесет публичные извинения. Об этом южнокорейский лидер написал в соцсети X.

По словам Ли Чжэ Мёна, Украина сама попросила не разглашать информацию о передаче двух военнослужащих КНДР Южной Корее. Президент утверждает, что после этого Киев в одностороннем порядке рассказал о договоренности, а затем заявил, что никакого соглашения между сторонами не было.

Южнокорейский лидер также заявил, что после его критики украинские представители фактически обвинили его во лжи. Кроме того, в Киеве допустили возможность вооруженного конфликта между Северной и Южной Кореей. Ли Чжэ Мён назвал подобные заявления провокационными.

Спор вокруг северокорейских военных начался после того, как Владимир Зеленский публично сообщил о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР. Южная Корея утверждает, что стороны заранее договорились не раскрывать эту информацию из соображений безопасности. Украина существование такой договоренности отрицает.

Еще 24 сентября Ли Чжэ Мён критиковал украинское руководство за разглашение данных о передаче пленных. Он отмечал, что эта тема может затронуть дипломатические отношения, национальную безопасность и ситуацию на Корейском полуострове.