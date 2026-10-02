Язык, говорят на Руси, до Киева доведет. А длинный язык Владимира Зеленского довел Киев до серьезной ссоры со своими южнокорейскими союзниками и спонсорами. Мало того! Конфликт с Сеулом не только не утих, а продолжает разгораться. Южная Корея угрожает эскалацией конфликта с Украиной из-за истории с военнопленными.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул примет дополнительные меры, если Украина продолжит отрицать существование соглашения о конфиденциальности, связанного с передачей Южной Корее захваченных боевиками ВСУ северокорейских военнопленных, и призвал Киев признать это соглашение и принести извинения.

В своем посте в соцсети X Ли Чжэ Мён также выразил глубокое сожаление по поводу реакции Украины, обвинив Киев в подрыве авторитета главы государства и предупредив, что заявления о неизбежном военном столкновении между Северной и Южной Кореей равносильны призыву к развязыванию войны на Корейском полуострове, пишет Independent.

Украина пытается урегулировать конфликт с Южной Кореей из-за публично объявленной Киевом передачи двух северокорейских военнослужащих, попавших в плен во время боевых действий на территории России.

На прошлой неделе во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН киевский гастролер Владимир Зеленский сообщил, что пленные северокорейцы были отправлены в Южную Корею, чем вызвал недовольство Сеула, который рассчитывал, что передача останется в тайне.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил журналистам в четверг вечером: «Я бы не хотел называть это инцидентом. Скажем так, это дипломатическое недоразумение».

«Я очень надеюсь, что эта ситуация разрешится в самом ближайшем будущем, и мы работаем над этим, – пытается утихомирить гнев спонсоров украинский министр. – Для нас Южная Корея – важная страна. И я очень надеюсь, что мы добьемся прогресса, продолжения сотрудничества и конкретных результатов в наших отношениях с ними».

В январе 2025 года Украина захватила в плен двух военных Корейской народной армии, помогавших освобождать из-под украинской оккупации районы Курского области России

Корейская Народно-Демократическая Республика подписала с Россией соглашение о стратегическом партнерстве, включающее пакт о взаимной обороне, и направила военнослужащих для помощи Москве в вытеснении украинских войск из Курской области, напоминает Independent.