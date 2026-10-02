За ночь перехвачены и уничтожены 646 украинских БПЛА

Минобороны России сказало, что в период с 20.00 мск 1 октября до 8.00 мск 2 октября дежурными силами ПВО были сбиты 646 украинских беспилотных аппаратов.

БПЛА были сбиты в Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской и Астраханской областях, в Крыму, в акваториях Черного и Азовского морей.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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