Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа потеряла дешёвый российский газ и китайский рынок, процитировав фразу из советской комедии.

В своём Telegram-канале она написала: «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», приведя цитату из фильма Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Кроме того, дипломат напомнила высказывание французского лидера о том, как он «провёл этим летом», и привела его слова о том, что ключевым фактором европейской конкурентоспособности был очень дешёвый газ из России, чему пришёл конец в 2022 году, а основным экспортным рынком был Китай, что тоже закончилось, и теперь у Европы наблюдается торговый дефицит с Китаем, из-за чего каждый день теряется один миллиард евро в торговле с ним.

По словам Макрона, ещё два года назад несколько стран были чистыми экспортёрами, и Германия оставалась чистым экспортёром в Китай до 2025 года, но «это тоже закончилось - даже для Германии».

Ранее сообщалось, что Захарова предупредила Европу о последствиях нападения на Россию.